Ливанская «Хезболла» 12 июня выпустила более 160 ракет по Израилю, впервые ударив по Тверии — это самая дальняя точка, куда долетели ливанские ракеты.

Больше 70 ракет были выпущены по району горы Мерон на севере Израиля. Еще 90 полетели в приграничные районы. Израиль утверждает, что его ПВО успешно перехватили большинство ракет. Однако на кадрах в соцсетях видно, что ряд ракет все же достиг целей и поразил район Мерона.

Сообщений о пострадавших в результате атаки нет.

Этот обстрел стал одним из крупнейших, проведенных «Хезболлой» за все время войны.

Массированный ракетный удар стал ответом ливанской группировки на убийство одного из ее высших командиров. 10 и 11 июня Израиль произвел массированные обстрелы Ливана, впервые ударив по северу страны, вдоль границы с Сирией.

Во время вчерашнего удара в районе Джуайя на юге Ливана был убит командир регионального подразделения «Хезболлы» на юге Ливана Талеб Абдулла. Он считается самым высокопоставленным офицером группировки, убитым во время войны.

«Хезболла» называет Абдуллу командиром, хотя движение редко использует это определение для своих старших оперативников. Единственным другим командиром был Висам аль-Тавиль, заместитель главы элитного подразделения «Радван», убитый Израилем в январе.

По подсчетам агентства Reuters, в результате израильских ударов с октября в Ливане были убиты около 300 бойцов «Хезболлы» — больше, чем во время последней крупной войны в 2006 году. Тогда, по оценкам агентства, погибло около 80 мирных жителей.

Израильские военные утверждают, что они уничтожили более 320 членов «Хезболлы».

Тель-Авив заявил, что в результате атак со стороны Ливана с октября погибли 18 израильских солдат и 10 мирных жителей.