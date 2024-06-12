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ООН: израильская операция в лагере Нусейрат может быть расценена как военное преступление
Израильская операция по спасению заложников, повлекшая за собой тяжелые жертвы среди гражданского населения в секторе Газа, может представлять собой военное преступление, об этом заявил Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс. #trtнарусском #палестина #израиль #оон #лоуренс #трт #новости
ООН: израильская операция в лагере Нусейрат может быть расценена как военное преступление / Others
12 июня 2024 г.
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