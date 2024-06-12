Правительство США ввело запрет на импорт товаров трех китайских компаний, занимающихся производством морепродуктов, алюминия и обуви. Минфин США обвинил эти фирмы в использовании принудительного труда тюркского населения Синьцзян-Уйгурского автономного округа.

В число этих фирм попала компания по переработке морепродуктов Shandong Meijia Group, которую проект Outlaw Ocean Project определил как предприятие, использующее подневольный труд рабочих-уйгуров.

Другая фирма, Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity, занимается переработкой алюминия. Третья компания, Dongguan Oasis Shoes, насильно привлекла уйгуров и представителей других преследуемых национальных меньшинств Китая на свою обувную фабрику в провинции Гуандун.

Ранее США уже включали в «черный список» китайские компании в таких разнообразных отраслях, как текстильная промышленность, производство солнечных панелей и переработка морепродуктов. Все они, по утверждениям Вашингтона, участвуют в программах принудительного труда.

С учетом этих дополнений в списке так называемых организаций, участвующих в программах принудительного труда, теперь фигурируют 68 компаний — это почти вдвое превышает число фирм в начале года.

Два года назад США ввели в действие Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, чтобы запретить импорт товаров, полностью или частично произведенных в Синьцзяне.

Китайское правительство реализует в регионе программу по принудительному переводу групп местного населения на фабрики, поля и шахты. Власти заявляют, что эти программы якобы направлены на борьбу с нищетой, но эксперты по правам человека говорят, что они носят принудительный характер, рабочие не имеют права уйти.

Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США, заявил, что департамент будет продолжать расследовать компании, использующие принудительный труд, и запрещать поставки их продукции в США.