После отказа Китая и Саудовской Аравии участвовать в мирной конференции по Украине все больше их соседей следуют тому же примеру.

10 июня выяснилось, что сразу 15 государств, ранее подтвердивших свое участие в саммите, отозвали свои делегации. Таким образом, количество стран и организаций, подтвердивших участие в мероприятии, сократилось с 93 до 78. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов ЕС.

При этом издание не уточняет, какие именно страны или организации были исключены из списка участников. Портал не исключает, что за оставшиеся до конференции три дня (она начнется 15 июня) список «отказников» может увеличиться.

В мае МИД Китая сообщил, что отказывается принимать участие в саммите по урегулированию российско-украинской войны, на который не пригласили Россию. 11 июня глава МИД КНР Ван И и вовсе предложил организовать альтернативный саммит, куда позвать представителей и Киева, и Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский, видя противодействие со стороны Пекина, обвинил власти Китая в попытке сорвать мирную конференцию.

После китайского отказа от участия решили воздержаться также Саудовская Аравия и Пакистан. До сих пор под вопросом участие Индии.

Саммит пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии и, как ожидается, будет посвящен обсуждению «формулы мира» президента Зеленского.

Россия пытается сорвать саммит, уговаривая близкие ей страны отказаться от участия, чтобы понизить его статус.

11 июня в СМИ утек черновик совместного заявления по конференции, в котором упоминаются только три из десяти пунктов «формулы мира» Украины. В частности, больше нет требования о выводе российских войск с территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины.