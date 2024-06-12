Кабинет премьер-министра Словакии Роберта Фицо продолжает курс на пересмотр отношений с Украиной. 11 июня Министерство обороны Словакии объявило передачу 13 истребителей МиГ-29 Вооруженным силам Украины (ВСУ) незаконной.

Военная прокуратура страны начала расследование в отношении экс-министра обороны Ярослава Надя, сообщил словацкий госсекретарь Минобороны Игорь Мелихер.

По его оценке, министр Надь не имел полномочий передавать истребители республиканских ВВС МиГ-29 украинским силам без одобрения парламента.

В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству. После этого оно сложило свои полномочия, однако не сразу покинуло свои посты, а продолжало выполнять обязанности до формирования нового кабинета после выборов.

В марте 2023 года правительство, которому оставалось жить менее полугода, приняло решение о передаче ВСУ 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО «Куб».

По словам Мелихера, отправленное в отставку правительство де-юре не имело права заключать международные сделки. На момент передачи истребителей министр обороны Надь более не был наделен полномочиями на подписание сделок с Украиной, подчеркивает госсекретарь.

«Истребители МиГ-29 попали в Украину незаконно. Я готовлю юридические шаги в отношении действий бывшего министра обороны Ярослава Надя. Правда стала известна. Экспертного анализа, которым (...) Надь обосновывал передачу МиГ-29, явно не существует», — заявил представитель Минобороны.

В марте 2023 года, после передачи первой партии словацких истребителей, правительство РФ назвало это шаг нарушением условий соглашения между Россией и Словацкой Республикой.

«Словакия грубо нарушила международные обязательства по реэкспорту российского оружия, как указано в статье 6 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Словацкой Республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года», — заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В соглашении говорится, что «каждая из Договаривающихся Сторон не будет продавать или передавать оружие и военную технику третьим странам без письменного согласия другой Договаривающейся Стороны, технической документации на их производство, информации и материалов, полученных или приобретенных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества».

Комментируя передачу истребителей в марте 2023 года, министр обороны Ярослав Надь отметил: «Словакия на правильной стороне, и этим жестом мы как страна написали заглавными буквами в современной мировой истории, которые говорят о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации».

Тогда же словацкий министр опроверг заявление ФСВТС, отметив, что у Братиславы такого соглашения с Москвой нет. В ответ российское ведомство заявило: «Мы готовы помочь словацкой стороне, предоставив ей копию оригинала соответствующего межправительственного документа, хранящегося в архивах РФ».

Теперь же кабинет Роберта Фицо, похоже, прислушался к требованиям Москвы и называет сделку о передаче МиГ-29 незаконной.