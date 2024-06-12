Сообщения о якобы готовящемся возобновлении дипотношений Москвы с Тбилиси не соответствуют действительности, заявили 12 июня в МИД России.

«Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» со ссылкой на источники сообщил, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» «активно работает» над восстановлением дипломатических отношений с Россией. Это совпало по времени с принятием в начале месяца спорного закона «Об иностранных агентах».

Неназванные источники сообщили «Мтавари», что правительства Грузии и России совместно работают над восстановлением отношений и что начался набор дипломатов для работы в не используемом в настоящее время посольстве Грузии в Москве.

Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2008 году после того, как Россия вторглась в страну в рамках операции, которую она назвала «принуждением к миру» в отколовшихся от Грузии регионах Южная Осетия и Абхазия. По сей день Грузия и большая часть международного сообщества считают оба региона находящимися под российской военной оккупацией.

В мае 2023 года Владимир Путин впервые с 2000 года ввел безвизовый режим для граждан Грузии при поездках в Россию и снял запрет на полеты между двумя странами. Запрет действовал с 2019 года.

«Мтавари» сообщил, что представители «Грузинской мечты» назвали сообщения о возобновлении работы посольства Грузии в Москве «необоснованными», но канал отметил, что ситуация развивается «точно по тому же сценарию», который ранее привел к возобновлению полетов.

Опасения по поводу растущего влияния России в Грузии усилились после того, как «Грузинская мечта» в мае приняла закон об иноагентах, который требует от НПО и СМИ, получающих более 20% своего финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния». Закон приняли, несмотря на массовые протесты и президентское вето.