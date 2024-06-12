США в ближайшие дни объявят о «существенном наборе» дополнительных санкций и мер экспортного контроля в отношении России. Санкции станут продолжением усилий «Большой семерки», чтобы лишить Москву ресурсов, используемых для вторжения в Украину.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 11 июня сообщил, что обязательства «Большой семерки» перед Украиной также будут оставаться «на первом плане и ясными». Страны G7, по его словам, предпримут «решительные шаги», чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что «время не на его стороне».

Кирби воздержался от подробностей о будущем пакете санкций, но намекнул, что новые меры будут включать использование замороженных российских активов в интересах Украины.

На саммите G7, который начнется 13 июня на юге Италии, главной темой станет вопрос о том, как наилучшим образом использовать проценты, полученные от российских активов, для помощи Украине.

Дипломатические источники агентства Reuters сообщили, что члены G7, включая Великобританию, Японию и США, завершают работу над созданием фонда для поддержки Украины.

Что касается предстоящих санкций США, они должны еще более затруднить финансовым посредникам из третьих стран поддержку оборонно-промышленной базы России, отметил Кирби.

В кулуарах трехдневного саммита президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги Вашингтона для поддержки Киева, отметил представитель Белого дома.

Двусторонняя встреча запланирована на четверг, уточнил Джон Кирби.

По его словам, во время саммита G7 лидеры также затронут события в Индо-Тихоокеанском регионе, который страны объединения хотят видеть «свободным, открытым, безопасным, процветающим, устойчивым и взаимосвязанным». Поэтому лидеры «семерки» планируют обсудить углубляющиеся связи Китая с Россией, а также нерыночную политику Пекина, которая вызывает «вредные глобальные побочные эффекты».