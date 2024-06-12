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США одобрили Украине еще один Patriot
Президент Джо Байден одобрил поставку второго комплекса ПВО для Киева
США одобрили Украине еще один Patriot
фото АР / Photo: AP
12 июня 2024 г.

США отправят Украине еще одну систему противоракетной обороны (ПВО) Patriot после отчаянных запросов Киева об усилении защиты от российских атак. С мая Россия начала активное наступление на северо-востоке Украины, в Харьковской области. За месяц российские войска продвинулись на 20-30 км вглубь украинской территории и захватили приграничный город Волчанск.

Должностные лица США 11 июня сообщили, что президент Джо Байден одобрил поставку дополнительного комплекса Patriot для Украины. Это будет вторая система, предоставленная США Украине. Другие союзники Киева, включая Германию, также предоставили системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним.

Однако в Киеве продолжают просить еще, утверждая, что поставленных систем недостаточно. Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая обратился с просьбой о дополнительных системах Patriot. По его словам, системы ПВО нужны, чтобы отражать более 3000 авиаударов, которые, по его словам, Россия наносит каждый месяц.

Зеленский подчеркнул, что Украине все еще срочно нужны семь систем ПВО для отражения российских ударов по энергосистеме и гражданским районам.

«Если бы у нас были эти современные системы Patriot, [российские] самолеты не смогли бы подлететь достаточно близко, чтобы сбрасывать бомбы на гражданское население и военных», — уточнил Зеленский.

Решение США о поставке новой системы Patriot было принято на фоне подготовки союзников Киева к ежемесячному совещанию по потребностям Украины в области безопасности. Она пройдет в Брюсселе 13 июня.

США регулярно настаивают на том, чтобы союзники предоставляли Украине системы противовоздушной обороны, но многие страны Европы неохотно расстаются с высокотехнологичными системами. США также опасаются отдавать слишком много, поскольку Patriot используются во всем мире для защиты американских войск и союзников.

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