ПОЛИТИКА
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В Китае преподавателей из США нашли с ножевыми ранениями в парке
В парке китайского Цзилинь с ножевыми ранениями нашли четырех преподавателей из американского университета в Айове. Они приехали в Китай по программе обмена опытом. По предварительной информации, на них напал неизвестный. МИД КНР заявил, что это единичный инцидент и он не должен повлиять на отношения с США и поток туристов из Штатов. #китай #цзилинь #сша #айова #преподаватели #нападение #инцидент #обменопытом #университет #программаобмена #ранения #туризм
В Китае преподавателей из США нашли с ножевыми ранениями в парке / Others
12 июня 2024 г.
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