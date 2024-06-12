В Китае преподавателей из США нашли с ножевыми ранениями в парке

В парке китайского Цзилинь с ножевыми ранениями нашли четырех преподавателей из американского университета в Айове. Они приехали в Китай по программе обмена опытом. По предварительной информации, на них напал неизвестный. МИД КНР заявил, что это единичный инцидент и он не должен повлиять на отношения с США и поток туристов из Штатов. #китай #цзилинь #сша #айова #преподаватели #нападение #инцидент #обменопытом #университет #программаобмена #ранения #туризм