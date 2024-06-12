Два гражданина Индии, рекрутированных в войска РФ, были недавно убиты в ходе войны между Россией и Украиной. Об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел Индии.

Посольство Индии в Москве обратилось к российским властям, включая Минобороны, с просьбой о скорейшей репатриации останков, заявили в ведомстве.

Индийский МИД также призвал российского посла в Нью-Дели и власти в Москве незамедлительно освободить и вернуть всех индийских граждан, которые находятся в российской армии.

Индия потребовала также прекратить дальнейшую вербовку своих граждан в ВС РФ и призвала сограждан проявлять осторожность при поиске работы в России.

В мае индийская полиция арестовала четверых, связанных с сетью торговцев людьми. Их подозревают в заманивании граждан Индии в РФ под видом предложений привлекательной работы или мест в вузах. Впоследствии молодых мужчин заставляли их воевать в Украине.

В марте Центральное бюро расследований Индии сообщило, что таким образом были обмануты по меньшей мере 35 индийских мужчин.