ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
МИД Индии предъявил требования Москве
Двое граждан Индии убиты в войне в Украине, заявил индийский МИД. Ведомство попросило Москву вернуть всех своих граждан, обманом рекрутированных в ВС РФ
МИД Индии предъявил требования Москве
Фото: МИД Индии / Others
12 июня 2024 г.

Два гражданина Индии, рекрутированных в войска РФ, были недавно убиты в ходе войны между Россией и Украиной. Об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел Индии.

Посольство Индии в Москве обратилось к российским властям, включая Минобороны, с просьбой о скорейшей репатриации останков, заявили в ведомстве.

Индийский МИД также призвал российского посла в Нью-Дели и власти в Москве незамедлительно освободить и вернуть всех индийских граждан, которые находятся в российской армии.

Индия потребовала также прекратить дальнейшую вербовку своих граждан в ВС РФ и призвала сограждан проявлять осторожность при поиске работы в России.

В мае индийская полиция арестовала четверых, связанных с сетью торговцев людьми. Их подозревают в заманивании граждан Индии в РФ под видом предложений привлекательной работы или мест в вузах. Впоследствии молодых мужчин заставляли их воевать в Украине.

В марте Центральное бюро расследований Индии сообщило, что таким образом были обмануты по меньшей мере 35 индийских мужчин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us