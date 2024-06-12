В своем последнем отчете о развитии военных действий британская военная разведка сообщила, что войска РФ, вероятно, достигли «ограниченного прорыва» на восточных окраинах Часова Яра. Соответствующую cводку опубликовало Минобороны Великобритании на медиаплатформе Х.

Россия, по всей вероятности, захватила село Ивановское, расположенное к югу от Часова Яра, пишут британские военные.

В городских районах продолжаются тяжелые бои, говорится в сообщении.

В то же время российские войска, скорее всего, останутся на восточной стороне канала, который проходит через Часов Яр и служит препятствием для продвижения.

Британская военная разведка отмечает, что для наступления на Часов Яр российская армия использует пехотные подразделения, потери которых остаются высокими.

В ВСУ ранее сообщили, что город подвергся артиллерийским обстрелам, в том числе с применением термобарических боеприпасов.

«Часов Яр, вероятно, представляет собой важную цель для России из-за его стратегического положения на возвышенности, а также из-за того, что в прошлом он использовался в качестве логистического центра для украинских вооруженных сил», — пишут авторы доклада.