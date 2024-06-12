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Владимир Путин приветствует интерес Турции к БРИКС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приветствует интерес Турции к работе в группе БРИКС. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с Путиным в Москве во время двухдневного визита в Россию. #trtнарусском #россия #турция #путин #брикс #россиятурция #рф #москва #президент #президентроссии #брикс2024 #новости #трт #новостимира
Владимир Путин приветствует интерес Турции к БРИКС / Others
12 июня 2024 г.
Истории
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