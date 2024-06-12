Высокопоставленный генерал Центрального командования США (CENTCOM) Эрик Курилла посетил Израиль на выходных по приглашению начальника штаба Израиля генерала Герци Халеви. Об этом во вторник сообщили израильские военные.

Визит совпал с массовой резней в лагере беженцев в Нусейрате, совершенной израильскими военными во время операции по освобождению пленных. Тогда погибли по меньшей мере 275 палестинцев и еще 689 человек были ранены.

«Курилла и Халеви провели оперативную оценку ситуации, обсудили недавние региональные проблемы и укрепление стратегического партнерства против иранской угрозы», — заявил представитель израильской армии Авичай Адраи в социальных сетях.

«Они также обсудили развитие событий в войне против ХАМАС в секторе Газа и продолжающиеся атаки «Хезболлы» из Ливана», — добавил Адраи.

В израильской армии не уточнили программу визита Куриллы.

Тем временем военное крыло ХАМАС, «Бригады Аль-Кассам», объявило, что в результате израильской бомбардировки Нусейрата также погибли трое пленных заключенных.

На фоне обвинений в прямом участии США в нападении на Нусейрат Вашингтон и Тель-Авив опровергли сообщения об использовании построенного США «гуманитарного» пирса для содействия резне в лагере.

Однако, согласно свидетельствам очевидцев и видео, опубликованному в израильских телеграм-каналах, операция была начата с построенного США пирса и включала использование грузовика для доставки гуманитарной помощи, чтобы скрыть израильских коммандос, когда они проникали в переполненный лагерь.

С тех пор как Израиль начал войну против осажденного эксклава, в Газе было убито более 38 тыс. палестинцев и порядка 85 тыс. были ранены. По оценкам, около 10 тыс. палестинцев остаются пропавшими без вести и предположительно мертвы под обломками зданий в городах Газы, разрушенных израильскими войсками.