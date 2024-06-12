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Руки США по локоть в крови жертв Нусейрата?
Высокопоставленный военачальник США совершил визит в Израиль, совпавший по времени с резней в Нусейрате
Руки США по локоть в крови жертв Нусейрата?
Нусейрат / Фото: Reuters / Others
12 июня 2024 г.

Высокопоставленный генерал Центрального командования США (CENTCOM) Эрик Курилла посетил Израиль на выходных по приглашению начальника штаба Израиля генерала Герци Халеви. Об этом во вторник сообщили израильские военные.

Визит совпал с массовой резней в лагере беженцев в Нусейрате, совершенной израильскими военными во время операции по освобождению пленных. Тогда погибли по меньшей мере 275 палестинцев и еще 689 человек были ранены.

«Курилла и Халеви провели оперативную оценку ситуации, обсудили недавние региональные проблемы и укрепление стратегического партнерства против иранской угрозы», — заявил представитель израильской армии Авичай Адраи в социальных сетях.

«Они также обсудили развитие событий в войне против ХАМАС в секторе Газа и продолжающиеся атаки «Хезболлы» из Ливана», — добавил Адраи.

В израильской армии не уточнили программу визита Куриллы.

Тем временем военное крыло ХАМАС, «Бригады Аль-Кассам», объявило, что в результате израильской бомбардировки Нусейрата также погибли трое пленных заключенных.

На фоне обвинений в прямом участии США в нападении на Нусейрат Вашингтон и Тель-Авив опровергли сообщения об использовании построенного США «гуманитарного» пирса для содействия резне в лагере.

Однако, согласно свидетельствам очевидцев и видео, опубликованному в израильских телеграм-каналах, операция была начата с построенного США пирса и включала использование грузовика для доставки гуманитарной помощи, чтобы скрыть израильских коммандос, когда они проникали в переполненный лагерь.

С тех пор как Израиль начал войну против осажденного эксклава, в Газе было убито более 38 тыс. палестинцев и порядка 85 тыс. были ранены. По оценкам, около 10 тыс. палестинцев остаются пропавшими без вести и предположительно мертвы под обломками зданий в городах Газы, разрушенных израильскими войсками.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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