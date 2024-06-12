Рассказ палестинского мальчика о моменте взрыва в доме

В больнице Камаль Адван в секторе Газа врачи борются за жизнь двух палестинских братьев, тяжело раненых во время израильского авиаудара по дому в районе Шейх Ридван в Газе. Абдулкерим Муханна и Омар Муханна вытащили из-под обломков другие дети по соседству. #trtнарусском #палестина #секторгаза #больница #газа #мальчик #пострадавший #авиаудар #дети #раненный #шейхридван #новости #трт #новостимира