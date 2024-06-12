Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о приостановке избирательной реформы в Новой Каледонии, которая вызвала гражданские беспорядки в прошлом месяце. Реформа должна была позволить голосовать жителям, прожившим на территории 10 лет. Макрон пояснил, что приостановка необходима для «полной силы местного диалога и восстановления порядка».

«Я принял решение приостановить действие конституционного законопроекта, который был проголосован обеими палатами парламента, потому что мы не можем позволить, чтобы в это время преобладала двусмысленность», — заявил он на пресс-конференции.

Законопроект должен был быть принят до 30 июня, но Макрон не может созвать заседание Национального собрания после его роспуска.

Недавно сообщалось, что на архипелаг снова начинают летать коммерческие авиарейсы. Беспорядки в Новой Каледонии начались из-за реформы, которую местные силы за независимость видят как угрозу коренному народу. На архипелаге десятилетиями существует напряженность между канаками и потомками колонизаторов, которые хотят остаться частью Франции.

С 15 мая на острове введено чрезвычайное положение и переброшены дополнительные силы полиции. Макрон лично приезжал в Новую Каледонию попытке восстановить порядок и начать политический диалог. 31 мая правительство Франции заявило, что вернуло под контроль все районы столицы Новой Каледонии после беспорядков.