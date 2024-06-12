Вооруженные силы РФ подобны партизанам, поскольку солдаты вынуждены сами приобретать военное обмундирование. Об этом в российской Госдуме заявил зампред комитета по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — посетовал Шаманов.

Депутат также обрушился с критикой на генералитет, отметив, что военное начальство подобно «другой армии», «разодетой и расшитой».

«Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — заключил российский генерал.

Владимир Шаманов командовал в 90-е годы группировкой ВС РФ в Чечне. С 2009 года возглавлял войска ВДВ, а в 2016 году пошел в депутаты.

Начиная с весны среди высокопоставленных чиновников Минобороны прошла волна арестов, связанных, согласно следствию, со взяточничеством.

По обвинению в коррупции были арестованы замглавы ведомства Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Юрий Кузнецов, генерал-лейтенант Вадим Шамарин, начальник департамента по оборонному заказу Владимир Вертелецкий, а также бывший командир 58-й армии Иван Попов — последнему вменяют мошенничество.