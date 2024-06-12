Армения намерена покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На это в среду намекнул премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте. Заявление прозвучало после отказа страны финансировать организацию. Сроки выхода еще не определены.

Не затрагивая названия организации, он заявил, что предыдущие власти Армении вступили в «союз-пузырь», однако оказалось, что он не защищает Армению.

«Выйдем, не возвращаться же обратно», — ответил лидер Армении, отвечая на реплики из зала парламента, предположительно имея в виду ОДКБ.

Ранее, в феврале, армянский премьер-министр заявил о фактической заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности, а в мае страна отказалась от финансирования ОДКБ.