ПОЛИТИКА
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Мусульманскому адвокату в США отказали в работе из-за поддержки Палестины
26-летней выпускнице юридического факультета Джорджтаунского университета Джинан Чехаде отказали в работе из-за ее активной позиции по ситуации в секторе Газа. #trtнарусском #сша #адвокат #правозащитник #увольнение #правачеловека #защитапалести #работа #мусульманка #палестина #новости #трт #новостимира
Мусульманскому адвокату в США отказали в работе из-за поддержки Палестины 26-летней выпускнице юридического факультета Джорджтаунского университета Джинан Чехаде отказали в работе из-за ее активной позиции по ситуации в секторе Газа. #trtнарусском #сша #адвокат #правозащитник #увольнение #правачеловека #защитапалести #работа #мусульманка #палестина #новости #трт #новостимира / Others
12 июня 2024 г.
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