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Россия покинула Карабах
Вывод российских военных с азербайджанской территории полностью завершен, заявили в Минобороны Азербайджана
Россия покинула Карабах
Вывод российских военных с азербайджанской территории полностью завершен / Photo: AA
12 июня 2024 г.

Полностью завершен вывод российских военнослужащих с территории Азербайджана. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию», — говорится в сообщении. Опубликовано также видео с военной техникой под российскими флагами, вероятно, покидающей Азербайджан.

В Москве это сообщение пока не комментировали.

Российские военные были размещены на территории Карабаха, а также в Лачинском коридоре осенью 2020 года после войны, в результате которой Азербайджан вернул значительные территории, находившиеся с начала 1990-х годов под армянской оккупацией. Предполагалось, что российский контингент, который по договоренности лидеров трех стран должен был исполнять миротворческие функции, будет размещен на пять лет с возможностью продления.

Осенью 2023 года в результате новой краткосрочной военной кампании Азербайджан установил контроль над всей территорией Карабахского региона, а самопровозглашенное сепаратистское образование перестало существовать. В ответ на критику из Еревана в России тогда заявляли, что в функции миротворцев не входило предотвращение нового наступления Азербайджана.

Российские военные оставались на территории Карабаха, однако в апреле было объявлено, что они будут оттуда выведены раньше оговоренного срока.

Ранее на встрече в Президентском комплексе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили ситуацию в Карабахе, восстановление освобожденных азербайджанских территорий, израильскую резню в Газе и другие региональные и глобальные вопросы.

«Турция следит за процессом выхода российских миротворцев из Карабаха и одобряет восстановительные работы на освобожденных от оккупации азербайджанских землях», — заявил Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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