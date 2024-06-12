Момент, как израильские военные стреляют в палестинца во время рейда на Западном берегу

Палестинца Ахмеда Самуди застрелили средь бела дня во время израильского рейда на деревню Кафр-Дан на Западном берегу реки Иордан. #trtнарусском #палестина #секторгаза #рейды #убийство #цахал #нападение #газа #мужчина #пострадавший #правачеловека #раненный #западныйберег #новости #трт #новостимира