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Момент, как израильские военные стреляют в палестинца во время рейда на Западном берегу
Палестинца Ахмеда Самуди застрелили средь бела дня во время израильского рейда на деревню Кафр-Дан на Западном берегу реки Иордан. #trtнарусском #палестина #секторгаза #рейды #убийство #цахал #нападение #газа #мужчина #пострадавший #правачеловека #раненный #западныйберег #новости #трт #новостимира
Момент, как израильские военные стреляют в палестинца во время рейда на Западном берегу / Others
12 июня 2024 г.
Истории
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