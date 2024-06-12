Российские власти вербуют иностранных студентов, включая выходцев из Африки, для участия в войне против Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц европейских стран, чьи имена не раскрываются. По их утверждениям, были завербованы «тысячи студентов и мигрантов из различных стран».

Согласно статье, российские власти угрожают студентам непродлением виз, если они не согласятся подписать контракт с Минобороны. Это касается, в частности, африканских граждан, имеющих рабочие визы. Источники издания утверждают, что в результате молодым иностранцам якобы приходится выбирать между вынужденным отъездом из России и формально добровольным вступлением в армию. Некоторым удается остаться в России, избежав службы в армии, «подкупив чиновников», утверждают собеседники Bloomberg.

Агентство также ссылается на данные украинской разведки, согласно которым Россия якобы развернула массивную кампанию по набору наемников за рубежом — не менее чем в 21 стране, включая несколько африканских стран. Вербовщики нацелены на потенциальных мигрантов и студентов, которые ищут работу в России.

Ранее СМИ сообщали о вербовке африканцев, отбывавших наказание в российских колониях, в ЧВК «Вагнер».

Bloomberg напоминает также о сотнях граждан Непала, завербованных в российскую армию. Украинские собеседники агентства подтверждают, что среди российских военных, попадающих в плен, все чаще встречаются африканцы и непальцы.

Ссылаясь на главу Россотрудничества Евгения Примакова, Bloomberg отмечает, что в России сейчас обучается около 35 тыс. студентов из Африки. Однако количество завербованных не уточняется. Комментариев российских официальных лиц в статье нет.

В мае индийская полиция арестовала четверых, связанных с сетью торговцев людьми. Их подозревают в заманивании граждан Индии в РФ под видом предложений привлекательной работы или мест в вузах. Впоследствии молодых мужчин заставляли их воевать в Украине.

В марте Центральное бюро расследований Индии сообщило, что таким образом были обмануты по меньшей мере 35 индийских мужчин.