В США впервые в истории осудили сына действующего президента

Сын президента США Хантер Байден признан виновным по делу о незаконной покупке оружия. В чем суть обвинения? И как этот судебный процесс может оказать влияние на ноябрьские выборы? #trtнарусском #сша #сынбайдена #суд #правозащитник #расследование #взятки #обвинение #выборывсша #выборы #байден #оружие #новости #трт #новостимира