ПОЛИТИКА
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В США впервые в истории осудили сына действующего президента
Сын президента США Хантер Байден признан виновным по делу о незаконной покупке оружия. В чем суть обвинения? И как этот судебный процесс может оказать влияние на ноябрьские выборы? #trtнарусском #сша #сынбайдена #суд #правозащитник #расследование #взятки #обвинение #выборывсша #выборы #байден #оружие #новости #трт #новостимира
В США впервые в истории осудили сына действующего президента / Others
12 июня 2024 г.
Истории
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