Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) арестовала в Филадельфии, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе восемь мужчин из Таджикистана, подозреваемых в потенциальных связях с ДАЕШ, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Эти люди попали в поле зрения Объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом из-за их возможных связей с ДАЕШ.

«За последние несколько дней агенты ICE арестовали нескольких иностранцев по требованию иммиграционных властей», — говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности и ФБР.

«Действия проводились в тесной координации с Объединенной оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом. Арестованные лица содержатся под стражей ICE в ожидании процедуры выдворения», — отмечается в заявлении.

Источники сообщили NBC News, что данные задержанные ранее пересекли южную границу США. По данным чиновников, как минимум двое из них пересекли границу весной 2023 года, причем один из них воспользовался приложением CBP One, созданным администрацией Байдена для записи мигрантов на прием для подачи заявления о предоставлении убежища.

Объединенная оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом знала о потенциальной террористической угрозе из Центральной Азии и начала следить за восемью мужчинами в рамках расследования. ФБР наблюдало за их деятельностью в течение нескольких месяцев. Ни одному из восьми мужчин в настоящее время не предъявлено обвинение в терроризме. Однако ФБР предупредило ICE, что мужчин следует арестовать из-за их потенциальных связей с ДАЕШ.

Все восемь мужчин были арестованы по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства и ожидают судебного разбирательства. Им могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

Ранее власти Мексики сообщали об увеличении числа мигрантов из Таджикистана и других стран Центральной Азии. По данным правительства Мексики, в 2021-2022 годах количество мигрантов из региона увеличилось вдвое. Официальная статистика свидетельствует о значительном увеличении числа обладателей российских паспортов, въезжающих в США через Мексику с начала 2022 года, после начала войны в Украине.