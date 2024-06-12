Больше 2 тыс. грузовиков с гумпомощью не могут въехать в Газу

Более 2 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью не могут въехать в Газу со стороны Египта через КПП Рафах. Об этом сообщает Генеральный директорат ЕС по гражданской защите и гуманитарной помощи. КПП в Рафахе в одностороннем порядке закрыл Израиль 6 мая, когда начал бомбить юг сектора Газа. #trtнарусском #газа #рафах #кпп #ес #гумпомощь #палестина #палестинцы #блокада #блокадагазы #кппрафах #египет #секторгаза #ес #новости #трт #новостимира