В результате разрушительного пожара в городе Манкаф на юге Кувейта погибли по меньшей мере 41 человек, почти 50 получили ранения, сообщает Arab News.

По словам представителя МВД Кувейта, возгорание произошло около 06:00 по местному времени, когда большинство жильцов дома еще спали. Предварительное расследование показало, что пожар начался в ресторане на первом этаже здания.

Пожарные заявили, что катастрофическое распространение огня было вызвано наличием большого количества газовых баллонов на первом этаже, что усугубило ситуацию и привело к множеству жертв и пострадавших.

Некоторые жители верхних этажей, спасаясь от пламени, выпрыгивали из окон, что приводило к их гибели. Однако большинство смертей было вызвано удушьем от густого дыма.

По данным СМИ, в доме проживали иностранные рабочие, приехавшие в Кувейт на заработки.