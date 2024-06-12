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Гибель трудовых мигрантов в Кувейте
В результате пожара в городе Манкаф на юге Кувейта погибли как минимум 41 человек, почти 50 человек получили ранения
Гибель трудовых мигрантов в Кувейте
В доме проживали иностранные рабочие, приехавшие в Кувейт на заработки / Photo: Reuters
12 июня 2024 г.

В результате разрушительного пожара в городе Манкаф на юге Кувейта погибли по меньшей мере 41 человек, почти 50 получили ранения, сообщает Arab News.

По словам представителя МВД Кувейта, возгорание произошло около 06:00 по местному времени, когда большинство жильцов дома еще спали. Предварительное расследование показало, что пожар начался в ресторане на первом этаже здания.

Пожарные заявили, что катастрофическое распространение огня было вызвано наличием большого количества газовых баллонов на первом этаже, что усугубило ситуацию и привело к множеству жертв и пострадавших.

Некоторые жители верхних этажей, спасаясь от пламени, выпрыгивали из окон, что приводило к их гибели. Однако большинство смертей было вызвано удушьем от густого дыма.

По данным СМИ, в доме проживали иностранные рабочие, приехавшие в Кувейт на заработки.

ИСТОЧНИК:Reuters
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