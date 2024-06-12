Момент, как палестинский мальчик с ампутированными конечностями пытается научиться плавать

На камеры попал момент, как палестинский мальчик с ампутированными руками из Газы пытается плавать в море. Сообщается, что ребенок потерял конечности во время одного из израильских авиаударов. #trtнарусском #палестина #секторгаза #безрук #газа #мальчик #постраждалі #пострадавший #авиаудар #дети #раненный #ампутация #новости #трт #новостимира