США расширили санкционные списки в отношении России, включив в них десятки физических и сотни юридических лиц, сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Ограничения введены против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), который входит в группу Мосбиржи, а также Национального расчетного депозитария (НРД), выступающего посредником в сделках с валютой на бирже.

Согласно американскому Минфину, меры российских властей по привлечению капитала через Мосбиржу позволяют гражданам России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Ведомство также предупредило о рисках вторичных санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, включая Сбербанк и ВТБ.

В санкционный список включены страховая компания «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча» и холдинг «Синара — транспортные машины». Также в список попало движение детей и молодежи «Движение первых», созданное в 2022 году.

Среди физических лиц в санкционном списке оказалась глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что «Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа».

С 13 июня Мосбиржа не будет проводить торги долларом и евро в связи с включением в санкционный список США, сообщается на сайте площадки.