Российские войска в среду днем нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что удар пришелся по жилым кварталам, в результате чего погибли восемь человек и ранены как минимум 21, включая двоих детей.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе развернут штаб помощи, где пострадавшие могут получить предметы первой необходимости и временное жилье для тех, чьи дома разрушены.

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая об обстреле в своем телеграм-канале, подчеркнул, что этот удар еще раз доказывает необходимость для Украины и ее партнеров укреплять противовоздушную оборону.

«Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО. Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них», – заявил Зеленский.

В ночь на среду, 12 июня, российские силы осуществили массированную атаку на Украину, используя крылатые ракеты, запущенные с самолетов стратегической авиации, а также беспилотники «Шахед». Основной удар был направлен на Киев и Киевскую область.