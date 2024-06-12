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Россия ударила по жилым кварталам
Российские войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам Кривого Рога. Погибли восемь человек, ранены как минимум 21, включая двоих детей
Россия ударила по жилым кварталам
Российские войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам Кривого Рога / Фото: ГСЧС Украины / Others
12 июня 2024 г.

Российские войска в среду днем нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что удар пришелся по жилым кварталам, в результате чего погибли восемь человек и ранены как минимум 21, включая двоих детей.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе развернут штаб помощи, где пострадавшие могут получить предметы первой необходимости и временное жилье для тех, чьи дома разрушены.

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая об обстреле в своем телеграм-канале, подчеркнул, что этот удар еще раз доказывает необходимость для Украины и ее партнеров укреплять противовоздушную оборону.

«Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО. Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них», – заявил Зеленский.

В ночь на среду, 12 июня, российские силы осуществили массированную атаку на Украину, используя крылатые ракеты, запущенные с самолетов стратегической авиации, а также беспилотники «Шахед». Основной удар был направлен на Киев и Киевскую область.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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