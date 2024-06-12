ПОЛИТИКА
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В Херсоне женщина добиралась на подконтрольную Киеву территорию через разрушенный Антоновский мост
В соцсетях появилось видео с военного дрона, где женщина с украинским паспортом в руках идет по разрушенному в ноябре 22 года Антоновскому мосту. Украинские военные помогли ей перебраться на другой берег Днепра и отвезли в Херсон. Гражданка Украины пешком шла из оккупированных Россией Олешек на подконтрольную Киеву территорию. #Азербайджан #Карабах #Россия #миротворцы #выводвойск #деоккупация #освобождение
В Херсоне женщина добиралась на подконтрольную Киеву территорию через разрушенный Антоновский мост / Others
12 июня 2024 г.
Истории
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