В Херсоне женщина добиралась на подконтрольную Киеву территорию через разрушенный Антоновский мост

В соцсетях появилось видео с военного дрона, где женщина с украинским паспортом в руках идет по разрушенному в ноябре 22 года Антоновскому мосту. Украинские военные помогли ей перебраться на другой берег Днепра и отвезли в Херсон. Гражданка Украины пешком шла из оккупированных Россией Олешек на подконтрольную Киеву территорию. #Азербайджан #Карабах #Россия #миротворцы #выводвойск #деоккупация #освобождение