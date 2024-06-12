ПОЛИТИКА
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Капитан сборной Турции по футболу среди инвалидов смотивировал команду перед матчем с Израилем
«Мы будем сражаться как чемпионы против команды геноцидного государства-убийцы детей» В соцсетях становится популярным видео с мотивационной речью капитана сборной Турции по футболу среди инвалидов. Рахми Озджан произнес ее перед своими подопечными во Франции до матча с командой Израиля. По итогам игры сборная Турции стала победителем Чемпионата Европы по футболу среди инвалидов, обыграв израильскую команду со счетом 6:0.
Капитан сборной Турции по футболу среди инвалидов смотивировал команду перед матчем с Израилем / Others
12 июня 2024 г.
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