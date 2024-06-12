Российские миротворцы закончили вывод своих подразделений из Карабаха

Карабах покинули последние подразделения российских миротворцев, завили в министерстве обороны России. Контингент из России в количестве 2 тыс. человек прибыл в регион после окончания 44-дневной освободительной операции (Второй карабахской войны) Азербайджана в ноябре 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан за 1 день вернул себе полный контроль над своей территорией, стал вопрос о выводе российских войск. В апреле 2024 года миротворцы начали процесс вывода, а 12 июня окончательно покинули территорию Азербайджана. #Азербайджан #Карабах #Россия #миротворцы #выводвойск #деоккупация #освобождение