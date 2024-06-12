Полиция Армении применила светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента, где с участием премьер-министра Никола Пашиняна проходит правительственный час.

По сообщениям СМИ, демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление и проникнуть в здание парламента.

В ходе выступления в парламенте Пашинян заявил, что полиция «выполняет возложенные законом обязанности».

«Полиция — это силовая структура во всем мире, и иногда бывают случаи, когда полиция применяет определенную силу, а потом говорят: почему полицейского не судят? Полицейского нельзя судить за то, что он выполняет свою работу», — сказал он.

Ряд телеграм-каналов опубликовали фотографии пострадавших граждан от применения светошумовых гранат.

Ранее сообщалось о задержании шестидесяти демонстрантов на акции протеста у здания парламента Армении.

В ночь на 10 июня протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, установив палатки перед зданием парламента.

В среду армянский премьер-министр намекнул о планах покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Выйдем, не возвращаться же обратно», — ответил лидер Армении, отвечая на реплики из зала парламента, предположительно имея в виду ОДКБ.