Мусульманские паломники в Мекке молятся о прекращении огня в Газе

Паломники, совершающие хадж, рассказали о том, что Газа в их сердцах и они молятся о ее жителях, а также о прекращении огня в эксклаве. #trtнарусском #саудовскаяаравия #мекка #паломники #хадж #газа #палестина #дуа #молитва #прекращениеогня #мир #ислам #паломничество #ближнийвосток #благословение #религия #новости #трт #новостимира