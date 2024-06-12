ПОЛИТИКА
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Мусульманские паломники в Мекке молятся о прекращении огня в Газе
Паломники, совершающие хадж, рассказали о том, что Газа в их сердцах и они молятся о ее жителях, а также о прекращении огня в эксклаве. #trtнарусском #саудовскаяаравия #мекка #паломники #хадж #газа #палестина #дуа #молитва #прекращениеогня #мир #ислам #паломничество #ближнийвосток #благословение #религия #новости #трт #новостимира
Мусульманские паломники в Мекке молятся о прекращении огня в Газе / Others
12 июня 2024 г.
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