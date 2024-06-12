В среду Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны обеспечить, чтобы искусственный интеллект (ИИ) «никогда не способствовал усилению неравенства».

В своем выступлении на заседании Совета Международного союза электросвязи (МСЭ) в Женеве Гутерриш предупредил, что инновации опережают способность их регулировать.

«Мы должны объединить усилия, чтобы ИИ никогда не способствовал усилению неравенства. Такой уникальный вызов требует уникальных решений. У нас нет времени на промедление», — заявил он.

Он подчеркнул, что развивающимся странам необходима техническая помощь и инвестиции, чтобы они могли полностью участвовать в революции ИИ и извлекать из нее выгоду.

«Работа МСЭ по развитию потенциала в развивающихся странах является важной частью наших усилий по предотвращению нового разрыва в области ИИ, который только усугубил бы существующее неравенство», — сказал он.

Отметив, что мир сталкивается с «цифровым разрывом» Гутерриш подчеркнул необходимость сотрудничества государств, указав на предстоящий саммит «Будущее» в сентябре как на «ключевую возможность» для этого.

«Мы стремимся договориться о Глобальном цифровом пакте, чтобы обновить и усовершенствовать цифровое сотрудничество», — сказал он.

«Я воодушевлен растущим стремлением к амбициозному Глобальному цифровому пакту, который нацелен на подключение тех, кто еще не имеет доступа к сетям, и устранение всех форм цифрового исключения; создание безопасного и инклюзивного ИИ, который ставит людей в центр внимания и защищает права человека; и направляет инновации на ускорение прогресса в достижении целей устойчивого развития и защиту нашей планеты», — сказал Гутерриш.