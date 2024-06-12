Национальная атомная компания «Казатомпром» подписала контракт на разработку уранового месторождения Инкай в Туркестанской области, одного из крупнейших в Казахстане.

Согласно информации «Казатомпрома», компания заключила стратегически важный контракт по итогам прямых переговоров с Министерством энергетики. В течение четырех лет на участке №3 месторождения Инкай планируется добыть 701 тонну урана. Контракт на недропользование будет передан ТОО «Казатомпром-SaUran», полностью принадлежащему АО НК «Казатомпром».

«Месторождение Инкай, расположенное в Сузакском районе Туркестанской области, — одно из ключевых урановых месторождений Казахстана. Запасы урана на участке №3 месторождения оценивают примерно в 83,1 тыс. тонн», — сообщили в пресс-службе национальной компании.

По словам председателя правления «Казатомпрома» Меиржана Юсупова, новый контракт станет стимулом для экономического роста Туркестанской области и укрепит лидерство Казахстана в мировой урановой отрасли.

Уран является одним из основных экспортных товаров Казахстана.

В апреле стало известно, что США намерены отказаться от поставок урана из России. О намерении сократить импорт урана президент США Джо Байден объявил на конференции «Международного братства электриков».

«Мы слишком долго полагались на импорт урана для наших ядерных реакторов — импорт из таких стран, как Россия, которой мы совершенно не можем доверять. Моя администрация работает над тем, чтобы это изменить. Мы инвестируем 3,4 млрд долларов в производство современного ядерного топлива прямо здесь, в Америке», —заявил Байден.