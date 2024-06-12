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Казахстан делает ставку на уран
Национальная атомная компания Казахстана подписала контракт на разработку одного из крупнейших месторождений урана
Казахстан делает ставку на уран
«Казатомпром» подписал контракт на разработку уранового месторождения Инкай / Фото: сайт «Казатомпром» / Others
12 июня 2024 г.

Национальная атомная компания «Казатомпром» подписала контракт на разработку уранового месторождения Инкай в Туркестанской области, одного из крупнейших в Казахстане.

Согласно информации «Казатомпрома», компания заключила стратегически важный контракт по итогам прямых переговоров с Министерством энергетики. В течение четырех лет на участке №3 месторождения Инкай планируется добыть 701 тонну урана. Контракт на недропользование будет передан ТОО «Казатомпром-SaUran», полностью принадлежащему АО НК «Казатомпром».

«Месторождение Инкай, расположенное в Сузакском районе Туркестанской области, — одно из ключевых урановых месторождений Казахстана. Запасы урана на участке №3 месторождения оценивают примерно в 83,1 тыс. тонн», — сообщили в пресс-службе национальной компании.

По словам председателя правления «Казатомпрома» Меиржана Юсупова, новый контракт станет стимулом для экономического роста Туркестанской области и укрепит лидерство Казахстана в мировой урановой отрасли.

Уран является одним из основных экспортных товаров Казахстана.

В апреле стало известно, что США намерены отказаться от поставок урана из России. О намерении сократить импорт урана президент США Джо Байден объявил на конференции «Международного братства электриков».

«Мы слишком долго полагались на импорт урана для наших ядерных реакторов — импорт из таких стран, как Россия, которой мы совершенно не можем доверять. Моя администрация работает над тем, чтобы это изменить. Мы инвестируем 3,4 млрд долларов в производство современного ядерного топлива прямо здесь, в Америке», —заявил Байден.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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