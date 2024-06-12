Движение ХАМАС хочет получить от США письменные гарантии постоянного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа. Таково условие подписания выдвинутого США предложения о перемирии.

Об этом агентству Reuters сообщили два египетских источника в спецслужбах.

Посредники — Катар и Египет — сообщили во вторник, что ХАМАС ответил на поэтапный план прекращения огня для окончания восьмимесячной войны между Израилем и палестинской группировкой, не уточняя подробности.

План был обнародован в конце мая президентом США Джо Байденом.

Он предусматривает постепенное освобождение израильских пленных, удерживаемых в Газе, и отвод израильских войск в течение двух этапов, а также освобождение палестинских заключенных, восстановление разрушенной войной территории и возвращение останков погибших пленников на третьем этапе.

США заявили, что Израиль принял это предложение, однако еврейское государство об этом не заявляло.

Египетские источники и третий источник, знакомый с ходом переговоров, сообщили Reuters, что ХАМАС обеспокоен отсутствием в предложении четких гарантий перехода от первой фазы плана, включающей шестинедельное перемирие и освобождение части пленных, ко второй фазе, предусматривающей постоянное прекращение огня и уход Израиля из Газы.

По словам египетских источников, ХАМАС примет план только при наличии гарантий, и Египет находится в контакте с США по поводу этого требования.

«ХАМАС хочет получить гарантии автоматического перехода от одной фазы к другой в соответствии с соглашением, изложенным президентом Байденом», — сказал третий источник.

Представители ХАМАС и египетских властей не ответили на просьбу агентства о комментарии.

Объявляя о плане, Байден сказал, что если переговоры о переходе ко второму этапу продлятся дольше шести недель, то прекращение огня будет продолжаться по мере продления этих переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что ХАМАС предложил множество изменений к предложению о прекращении огня, некоторые из них, по его словам, не могут быть реализованы.

Ранее израильский чиновник, выступавший на условиях анонимности, заявил, что ХАМАС «изменил все основные и наиболее значимые параметры», охарактеризовав ответ группировки как отказ от предложения Байдена об освобождении пленных.

Переговорщики из США, Египта и Катара уже несколько месяцев пытаются добиться прекращения огня и освободить пленных, более 100 из которых, как считается, все еще остаются в Газе.

В результате израильского наступления на сектор Газа, по данным органов здравоохранения палестинского эксклава, с октября прошлого года погибло более 37 тыс. палестинцев.