Тысячи паломников собрались вокруг Каабы в Мекке

Десятки тысяч паломников собрались вокруг Каабы в мечети Аль-Харам в Мекке для совершения ритуалов хаджа. Хадж является пятым столпом Ислама и обязателен для каждого трудоспособного мусульманина, который может себе это позволить. #trtнарусском #паломники #хадж #саудовскаяаравия #мекка #хадж2024 #молитва #мир #ислам #паломничество #ближнийвосток #благословение #религия #новости #трт #новостимира #hajj #makkah #mecca