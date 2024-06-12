ПОЛИТИКА
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Тысячи паломников собрались вокруг Каабы в Мекке
Десятки тысяч паломников собрались вокруг Каабы в мечети Аль-Харам в Мекке для совершения ритуалов хаджа. Хадж является пятым столпом Ислама и обязателен для каждого трудоспособного мусульманина, который может себе это позволить. #trtнарусском #паломники #хадж #саудовскаяаравия #мекка #хадж2024 #молитва #мир #ислам #паломничество #ближнийвосток #благословение #религия #новости #трт #новостимира #hajj #makkah #mecca
лорл / Others
12 июня 2024 г.
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