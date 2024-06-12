По меньшей мере 14 израильтян могли быть намеренно убиты израильской армией 7 октября, говорится в новом докладе ООН.

В докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию зафиксировано неоднократное применение так называемой «директивы Ганнибала» 7 октября, когда Израиль входил в столкновения с бойцами ХАМАС на юге Израиля.

Директива, когда она активна, указывает, что израильская армия должна использовать все средства, чтобы предотвратить захват израильских солдат, даже если это подразумевает их убийство.

Хотя официально и публично директива была отменена в 2016 году, несколько израильских изданий сообщили, что действия и риторика армии 7 октября предполагали, что она была вновь задействована в той или иной форме.

Комиссия ООН подтвердила одно заявление экипажа танка израильских сил безопасности, «установив, что экипаж применил директиву Ганнибала, открыв огонь по автомобилю, который, как они подозревали, перевозил плененных израильских солдат».

Комиссия также сообщила о наличии проверенной информации, указывающей на то, что, по крайней мере, в двух других случаях израильские силовики могли прибегнуть к «директиве Ганнибала», что привело к убийству до 14 израильских гражданских лиц.

«Одна женщина была убита огнем израильского вертолета во время пленения членами ХАМАС в Нир-Оза», — говорится в докладе.

«В другом случае комиссия установила, что израильский танковый огонь убил некоторых или всех 13 пленных, удерживаемых в доме в Беери», — продолжает доклад.

О нападении на дом в кибуце Беери в декабре сообщила газета New York Times.

Согласно этому сообщению, несколько израильских пленников, удерживаемых бойцами ХАМАС в Беери, были убиты во время перестрелки с израильскими военными, что было описано как «запоздалый и хаотичный ответ военных».

По словам очевидцев, израильские военные выпустили по дому гранатометный залп.

Барак Хирам, израильский генерал, отвечавший за отвоевание кибуца у ХАМАС, вспоминал, как говорил своим людям: «Врывайтесь, даже ценой жертв среди мирного населения».

Несмотря на неоднократную критику его действий 7 октября, в апреле Хирам был освобожден от ответственности в результате расследования, проведенного израильской армией.