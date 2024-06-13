Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после столкновений между полицией и митингующими во время протестов в Ереване. По данным Минздрава Армении, за медицинской помощью обратились 98 человек, участвовавших в акциях.

В армянском СК заявили, что вечером 12 июня участники протестов «начали беспорядки, отказались подчиняться требованиям сотрудников полиции и применяли к ним насилие: в частности, наносили правоохранителям удары ногами и руками и бросали в них различные предметы». Следователи изучают видеозаписи, сделанные на месте происшествия, и устанавливают личности участников беспорядков.

По данным Минздрава Армении, 66 человек были выписаны после оказания медицинской помощи, еще 32 человека остаются в больницах с травмами легкой и средней степени тяжести.

Вечером 12 июня, во время проведения в Национальном собрании Армении правительственного часа, митингующие попытались приблизиться к ограде здания парламента, некоторые из них стали разбирать часть заграждений. В ответ на это силовики применили к протестующим светошумовые гранаты.

В полиции Армении пояснили применение спецсредств тем, что участники акции протеста «бросали в полицейских бутылки, при попытке прорваться через стену полиции отобрали у полицейских каски и дубинки».

Омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что протестующие заявили о случаях «несоразмерных и непропорциональных мер», применяемых полицейскими. Один из пострадавших потерял кисть руки от осколка гранаты и был прооперирован.

Сотрудники полиции также заявили, что участники акций бросали в их сторону различные предметы, в результате чего 17 полицейских получили телесные повреждения.

В Ереване уже несколько дней продолжается акция неповиновения властям, организованная главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном. Участники митингов требуют отставки правительства во главе с Николом Пашиняном и формирования нового кабинета министров.