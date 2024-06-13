Группа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) разработала законопроект, направленный на запрет въезда в страну иностранных граждан, допустивших неприемлемые высказывания или действия в адрес Узбекистана и его народа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан». В частности, планируется запретить въезд и пребывание на территории страны иностранцев, чьи публичные высказывания или действия угрожают государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, разжигают межгосударственную, социальную, межнациональную, межрасовую и религиозную вражду, а также унижают честь, достоинство или историю народа Узбекистана.

Для таких иностранцев предлагается ввести пятилетний запрет на въезд в республику, открытие банковских счетов, покупку недвижимости, участие в приватизации государственного имущества, а также на вступление в финансовые и договорные отношения. Иностранцам и лицам без гражданства, временно или постоянно проживающим в Узбекистане, будет аннулировано право на пребывание или проживание в стране на законных основаниях. Они будут обязаны покинуть республику в течение десяти дней с момента получения уведомления МИД о нежелательности их нахождения в Узбекистане. В противном случае их депортируют с привлечением сотрудников МВД и других компетентных органов.

«Проект закона направлен на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, защиту межгосударственного, межэтнического, межрелигиозного согласия в стране и обеспечение уважения чести, достоинства и истории народа Узбекистана», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

В течение последнего года ряд известных россиян, включая Захара Прилепина, Михаила Смолина, Михаила Делягина, Евгения Федорова и Петра Толстого, вызвали недовольство узбекской общественности своими высказываниями и заявлениями. В результате в Узбекистане стали звучать призывы к властям запретить въезд таким лицам в страну.