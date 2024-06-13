Глава НАТО Йенс Столтенберг в среду подчеркнул усилия альянса по адаптации своих возможностей к текущим угрозам безопасности, отметив «агрессивную риторику российских властей» и ядерные учения, проводимые Москвой.

Общаясь с журналистами перед двухдневной встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, на которой пройдет совещание группы по ядерному планированию, он назвал ядерное оружие «главной гарантией безопасности» НАТО и средством сохранения мира.

Хотя о нахождении ядерного оружия США в нескольких европейских странах хорошо известно, НАТО редко публично обсуждает этот вопрос.

Говоря о «постоянной адаптации» ядерного арсенала НАТО, Столтенберг сообщил, что в июне Нидерланды поставили на вооружение первые истребители F-35, способные нести ядерное оружие. Он отметил, что США модернизируют свои ядерные вооружения в Европе.

Столтенберг также подчеркнул увеличение активности России в области ее ядерных возможностей.

«Что мы видели за последние годы и месяцы, так это опасная ядерная риторика со стороны России. Мы также видим больше ядерных учений с российской стороны», — сказал он.

Во вторник Россия заявила, что ее войска начали второй этап учений по практическому развертыванию тактического ядерного оружия вместе с белорусскими войсками после угроз, поступающих со стороны западных держав.

С начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва может использовать ядерное оружие для защиты страны в экстремальных ситуациях.

Россия обвиняет США и их европейских союзников в подталкивании мира к ядерной конфронтации путем предоставления Украине оружия на миллиарды долларов, часть которого используется на российской территории.

Столтенберг также упомянул о модернизации китайского ядерного потенциала, сказав, что Пекин, как ожидается, увеличит количество ядерных ракет в течение нескольких лет, и многие из них смогут достичь территории НАТО.