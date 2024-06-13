Главный кандидат в премьеры от правого «Национального объединения» на голосовании 7 июля — 28-летний Джордан Барделла.

Его главное преимущество, помимо наличия за спиной мощной поддержки лидера правых Марин Ле Пен, — популярный аккаунт в TikTok с 1,5 млн подписчиков. Это, конечно, в три раза меньше, чем у президента Эммануэля Макрона (4,5 млн фолловеров), но аудитория в соцсетях Барделлы намного более активна и планирует поддержать своего кумира.

Видео Барделлы в соцсетях варьируются от государственных выступлений о стоимости жизни до шумных предвыборных роликов. Барделла умело использовал свои ролики в социальных сетях, чтобы расширить привлекательность ультраправого «Национального объединения» среди молодежи. И эта тактика сработала. Партия одержала сокрушительную победу над центристами Макрона на выборах в Европарламент и намерена повторить свой результат на парламентских выборах 7 июля.

Теперь, потенциально находясь на грани прихода к власти, Барделла стремится создать трезвый образ.

Марин Ле Пен, лидер «Национального объединения», которая заметила активного парня, когда он был еще малоизвестным партийным активистом, и превратила его в мощное оружие, заявила, что Барделла — «естественный кандидат» на пост премьер-министра. Правда, она ставит условие — для этого она должна стать президентом. Макрон же заявил, что не собирается покидать досрочно свой пост, даже если его партия проиграет на выборах.

Возможно, Ле Пен придется пересмотреть свое обещание и ускориться с назначением Барделлы премьером. Если «Национальное объединение» одержит крупную победу на выборах 7 июля, Барделла может стать премьер-министром и управлять внутренними делами второй по величине экономики Еврозоны.

Вместе с Ле Пен политик образует взаимодополняющий дуэт, который способствует восхождению «Национального объединения». Барделла олицетворяет более мягкое, более приемлемое лицо партии, при этом он не обременен расистским и ксенофобским прошлым партии.

Опрос Harris Interactive показал, что «Национальное объединение» может получить большинство мест в нижней палате. Если им удастся завоевать 289 мест в собрании из 577 членов, Барделла будет назначен премьер-министром.