Президент Украины Владимир Зеленский 12 июня прибыл в Джидду с незапланированным визитом по пути в Швейцарию, где 15 июня начнется мирный саммит.

Зеленский уточнил, что провел «продуктивные и энергичные» переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. По его словам, в центре обсуждения был мирный саммит в Швейцарии. Примечательно, что Саудовская Аравия отказалась участвовать в мероприятии, объяснив это тем, что на саммит не пригласили Россию.

Украинский лидер в своем Telegram-канале отметил, что они с наследным принцем обсудили «подготовку к первому глобальному мирному саммиту, ожидания от него, результаты и их возможную реализацию, а также усилия по достижению реального мира для Украины».

По словам Зеленского, Украина «благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Мы ценим усилия Его Высочества по содействию скорейшему возвращению к миру».

Перед встречей в Швейцарии Киев стремится заручиться международной поддержкой «мирной формулы», предложенной Зеленским. Оригинальное предложение включало полный вывод российских войск из Украины и возвращение к постсоветским границам 1991 года. Однако, как выяснили СМИ, в черновик итогового коммюнике швейцарского саммита решили не включать оба указанных пункта.

Россию Киев и Берн на саммит решили не приглашать. МИД РФ назвал мероприятие бессмысленным без участия россиян. Китай также не примет участия, призвав организовать альтернативную конференцию, где будут представлены обе стороны конфликта.

Украинский президент не упомянул, будет ли наследный принц присутствовать на встрече в Швейцарии.

Саудовское информагентство SPA сообщило, что наследный принц подтвердил «стремление и поддержку Саудовской Аравии всех международных усилий» по урегулированию российско-украинского конфликта и обсудил пути смягчения гуманитарных последствий.

Украина приложила значительные усилия, чтобы убедить страны Глобального Юга принять участие в швейцарском саммите. Однако, как выяснили СМИ, уже 15 из 93 изначально подтвердивших участие международных делегаций отказались приехать на конференцию.