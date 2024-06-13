Посольство России в Нигерии опровергло сообщения СМИ о том, что военные РФ якобы заставляют африканских студентов записываться добровольцами на фронт. По данным Bloomberg, Россия шантажирует студентов из Африки, чтобы те записались на войну против Украины, в противном случае угрожая не продлить учебные визы.

В дипмиссии публикации такого рода назвали «антироссийскими фейками», направленными против российско-нигерийского сотрудничества в сфере образования.

«Посольство РФ вынуждено подчеркнуть, что подобные новости не только лживы, но и вводят в заблуждение многочисленных претендентов на получение стипендий или грантов, а также их партнеров», — говорится в посольстве.

Там также уточнили, что студенты из Африки не испытывают каких-либо трудностей в продлении их виз во время учебы в России.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает обратное. По данным издания, Россия усилила наступательные действия в Харьковской области благодаря набору «тысяч мигрантов и иностранных студентов» из Африки.

Портал отмечает, что российские вузы и миграционные органы угрожали африканским студентам и молодым рабочим не продлить визы, если «африканцы не согласятся присоединиться к армии». Такую тактику впервые применила российская ЧВК «Вагнер», уточняет Bloomberg.

Хотя Россия продолжает вербовать осужденных, некоторые африканцы, находящиеся в стране по рабочим визам, «были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией или участием в боевых действиях», цитирует издание анонимного европейского чиновника.

В сентябре прошлого года Минобороны Великобритании сообщило, что Россия активизирует кампанию по вербовке иностранцев в соседних странах и использует рабочих-мигрантов для войны против Украины.

Стремление вербовать иностранцев и рабочих-мигрантов «позволяет Кремлю получить дополнительный персонал для своих военных действий перед лицом растущих потерь», — заявило министерство.