Лидеры стран G7 достигли договоренности о выделении Украине $50 млрд в виде кредита, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Технические детали соглашения будут обсуждаться после саммита «Большой семерки», запланированного на 13-14 июня. Планируется, что средства будут предоставлены Украине к концу 2024 года.

Инициативу по предоставлению Украине $50 млрд под залог доходов от российских активов предложили США. В настоящее время в США хранится около 5–6 млрд долларов из 300 млрд, замороженных в Евросоюзе, Канаде, США и Японии после 24 февраля 2022 года. В Европе хранится 210 млрд. Ожидается, что все эти замороженные средства будут приносить от 3 до 5 млрд долларов в год.

Схема будет действовать до полной выплаты кредита или до тех пор, пока Москва не согласится выплатить репарации. Этот план является более радикальным по сравнению с тем, который ЕС согласовал в мае, предусматривающим передачу Украине процентного дохода от замороженных российских активов.

Изначально против американского плана выступали Германия, Италия, Франция и Япония. Вашингтон настаивал на включении инициативы в совместное заявление лидеров G7 по итогам саммита в Италии.

Москва рассматривает замораживание своих активов западными финансовыми учреждениями как «кражу» и пригрозила принять ответные меры, если «Большая семерка» одобрит этот план.