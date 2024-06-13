Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Ереване

Под парламентом Армении прошли антиправительственные протесты. Тысячи людей вовремя выступления Никола Пашиняна вышли на площадь перед парламентом с требованием отставки премьер-министра. После того, как некоторые протестующие попытались прорвать полицейский кордон, вспыхнули столкновения. Сообщается, что полиция применила светошумовые гранат. Более 100 человек задержаны. #trtнарусском #армения #пашинян #отставка #протесты #протест #митинг #ереван #протестующие #новости #трт #новостимира #shorts #протестующие #парламент #армения2024 #новостиармении