В Дублине у здания парламента устроили лежачий протест против действий Израиля

Десятки активистов у здания парламента устроили лежачий протест против действий Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Жертвами израильской агрессии с 7 октября 2023 года в эксклаве стали 37 202 палестинца, среди них не менее 15 517 детей. #trtнарусском #протесты #дублин #лежачийпротест #активисты #израиль #палестина #секторгаза #ирландия #новостиирландии #ирландияновости #противизраиля #новости #трт #новостимира