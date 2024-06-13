ПОЛИТИКА
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В Дублине у здания парламента устроили лежачий протест против действий Израиля
Десятки активистов у здания парламента устроили лежачий протест против действий Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Жертвами израильской агрессии с 7 октября 2023 года в эксклаве стали 37 202 палестинца, среди них не менее 15 517 детей. #trtнарусском #протесты #дублин #лежачийпротест #активисты #израиль #палестина #секторгаза #ирландия #новостиирландии #ирландияновости #противизраиля #новости #трт #новостимира
В Дублине у здания парламента устроили лежачий протест против действий Израиля / Others
13 июня 2024 г.
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