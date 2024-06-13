Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассматривается на пост главы Службы внешней политики и безопасности Еврокомиссии, ее кандидатуру активно продвигает Франция. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

Отмечается, что в ЕС по итогам выборов в Европарламент 9 июня уже начинает формироваться список кандидатов на ключевые посты в руководстве ЕС. Так, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен останется на своем посту, несмотря на жесткую критику со стороны ряда стран из-за ее произраильской позиции и скандала с закупкой вакцин. Бывший премьер-министр Португалии Антониу Коста рассматривается как кандидат на пост председателя Европейского совета.

Кая Каллас должна будет сменить на посту главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, отмечает Politico. По словам источников издания, она выглядит очень хорошим кандидатом на этот пост, однако против ее кандидатуры выступают умеренные европейские силы — во многом из-за ее «ястребиной» позиции в отношении России.

Каллас знаменита наиболее жесткими, порой даже одиозными высказываниями в адрес россиян. В частности, она заявила, что возможность въехать в ЕС «‎это привилегия, а не право»‎. Также Таллинн категорически запретил въезд россиян в страну и отказался продлевать ВНЖ даже тем немногим россиянам, которые проживали в Эстонии.

Умеренные европейские силы отмечают, что Каллас может сосредоточиться на проблемах Восточной Европы и упустить из виду Ближний Восток и Африку.

Согласно источникам издания, более конкретные соглашения должны быть достигнуты на неформальном ужине лидеров ЕС 17 июня. Однако официальное соглашение не будет достигнуто до тех пор, пока лидеры союза не встретятся 27–28 июня.

Больше всего Каллас продвигает администрация президента Эммануэля Макрона, поскольку она разделяет его взгляды о необходимости отправить европейских военных в Украину и пересечь «‎‎красные линии» Москвы.