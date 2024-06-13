Ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен победит в первом туре выборов в законодательные органы Франции с 31%, в то время как партия президента Эмманюэля Макрона займет третье место с 18%. Такие данные приводит агентство Elabe.

По его данным, альянс левых партий, которые отказались сотрудничать с Макроном, получит второе место с 28% голосов.

Компания, проводившая опрос, опросила 1502 взрослых французов перед выступлением Макрона, в котором он пообещал, что не уйдет в отставку, если его партия проиграет выборы.

Соцопрос показал, что 39% жителей Франции хотят видеть премьер-министром Джордана Барделлу, политического наследника Ле Пен. 36% поддерживают нынешнего премьер-министра Габриэля Атталя. У Барделлы есть все шансы получить премьерское кресло после выборов 7 июля, учитывая, что сама Марин Ле Пен его активно продвигает и ранее уже обещала, что выдвинет его в качестве главы правительства, если партия победит на выборах.

Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы 9 июня, после того как его партия потерпела сокрушительное поражение от крайне правых на выборах в Европарламент.

В тот же день Макрон призвал все левые и центристские партии сформировать альянс против крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и противостоять «духу пораженчества». Однако ни одна из партий не поддержала призыв президента к объединению — левые силы предпочли идти отдельным блоком. Это показывает, насколько фигура президента токсична сама по себе для политических блоков.