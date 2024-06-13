Комиссия ООН по расследованию (COI) пришла к выводу, что и Израиль, и ХАМАС совершали военные преступления в первые дни израильского вторжения в Газу. Действия Израиля ООН посчитала преступлениями против человечности из-за огромных потерь среди палестинского гражданского населения.

Выводы основаны на двух параллельных отчетах: один посвящен нападениям ХАМАС 7 октября, а другой — военному ответу Израиля. Комиссия имеет широкие полномочия по сбору доказательств и выявлению лиц, совершивших международные преступления на территории Израиля и оккупированных палестинских территорий.

Тель-Авив не сотрудничает с комиссией, обвиняя ее в предвзятости. COI заявляет, что израильтяне всячески препятствовали ее работе и не позволяли следователям получить доступ ни к Израилю, ни к оккупированным палестинским территориям. Однако это не помешало ООН получить необходимые доказательства того, что Израиль совершил военные преступления.

Отчеты, охватывающие конфликт до конца декабря, показали, что обе стороны совершили военные преступления, включая пытки, убийства, надругательства над личным достоинством и бесчеловечное или жестокое обращение.

Комиссия подчеркивает, что Израиль совершил дополнительные военные преступления, включая использование голода в качестве метода ведения войны. Израильские военные не только не обеспечили жителей Газы необходимыми припасами, такими как продовольствие, вода, жилье и лекарства, но и «действовали, чтобы помешать поставкам этих предметов первой необходимости кем-либо еще».

Некоторые из военных преступлений, такие как убийства, также представляют собой преступления против человечности со стороны Израиля. В заявлении COI используется термин, зарезервированный для наиболее серьезных международных преступлений, сознательно совершенных в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданских лиц.

«Огромное количество жертв среди гражданского населения в Газе и широкомасштабное разрушение гражданских объектов и инфраструктуры были неизбежным результатом стратегии, предпринятой с намерением нанести максимальный ущерб, игнорируя принципы различения, соразмерности и адекватных мер предосторожности», — говорится в заявлении COI.

Все выводы и отчеты комиссии будут переданы в Международный суд ООН в Гааге.